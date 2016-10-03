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Потрібно ввести візовий режим та посилити санкції для Росії - Парубій

Потрібно ввести візовий режим та посилити санкції для Росії - Парубій
Парламент України має розглянути питання щодо введення візового режиму для громадян Російської Федерації та розширення переліку санкцій проти Росії. Про це сказав керівник Верховної Ради Андрій Парубій під час відкриття погоджувальної ради у понеділок, повідомляє replyua.net.

«Минулої п’ятниці російські спецслужби затримали українського кореспондента Романа Сущенка. Кремль робить все можливе для того, щоб повісити на нього тінь шпигуна та закрити у своїх в’язницях. Якщо раніше путінська влада у Російській Федерації займалася знищенням власної свободи слова та боролася проти російських кореспондентів, то тепер там небезпечно знаходитися будь-якому іноземному журналісту», - зазначив він.

Парубій закликає всі демократичні країни світу підтримати права людини Романа Сущенка та дати жорстку оцінку політично-упередженому переслідуванню людей російською владою. «Також наразі важливо обговорити питання про скасування безвізового режиму для поїздок громадян Росії до України. Я вважаю, що сьогодні нам варто знову підняти це питання та запровадити візовий режим між Україною та Російською Федерацією для посилення безпеки», - додав спікер Верховної Ради України.

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