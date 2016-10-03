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ГУР називає брехнею заяви ФСБ щодо Сущенка

ГУР називає брехнею заяви ФСБ щодо Сущенка
Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України називають заяви ФСБ Російської Федерації щодо кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка цілковитою брехнею. Про це сьогодні, 3-го жовтня, кореспондентам «УП» розповів представник ГУР Міноборони України, передає replyua.net.

«Звісно ми не підтверджуємо такі заяви Кремля, оскільки це повна нісенітниця і безпідставне звинувачення», - заявив співрозмовник. «Вже давно нікому не секрет, що у ФСБ Росії всіх громадян України, які перебувають на території РФ приймають за шпигунів», - зауважив він.

В той самий час захисник Сущенка Марк Фейгін також спростовує інформацію ФСБ та заперечує причетність свого підзахисного у нібито співпраці з Головним управлінням української розвідки. «Сущенко займається журналістською діяльністю у Парижі як представник «Укрінформу». Звідки могли взятися дані про те, що він міг працювати на розвідку мені невідомо», - заявив адвокат. Як зазначалося раніше, паризький кореспондент «Укрінформу» прибув до РФ у приватних справах. Там його затримали ФСБ-шники, звинувативши у шпигунстві. Лефортовський районний суд Москви посадив його під варту на два місяці.

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