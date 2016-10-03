ГУР називає брехнею заяви ФСБ щодо Сущенка

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України називають заяви ФСБ Російської Федерації щодо кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка цілковитою брехнею. Про це сьогодні, 3-го жовтня, кореспондентам «УП» розповів представник ГУР Міноборони України, передає replyua.net.
«Звісно ми не підтверджуємо такі заяви Кремля, оскільки це повна нісенітниця і безпідставне звинувачення», - заявив співрозмовник. «Вже давно нікому не секрет, що у ФСБ Росії всіх громадян України, які перебувають на території РФ приймають за шпигунів», - зауважив він.
В той самий час захисник Сущенка Марк Фейгін також спростовує інформацію ФСБ та заперечує причетність свого підзахисного у нібито співпраці з Головним управлінням української розвідки. «Сущенко займається журналістською діяльністю у Парижі як представник «Укрінформу». Звідки могли взятися дані про те, що він міг працювати на розвідку мені невідомо», - заявив адвокат. Як зазначалося раніше, паризький кореспондент «Укрінформу» прибув до РФ у приватних справах. Там його затримали ФСБ-шники, звинувативши у шпигунстві. Лефортовський районний суд Москви посадив його під варту на два місяці.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter