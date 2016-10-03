Сепаратисти зірвали онлайн-зустріч щодо ситуації на Донбасі

Проросійські найманці в черговий раз зірвали заплановану на 3-тє жовтня відео-конференцію тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання конфлікту на сході України. Про це сьогодні, 3-го жовтня, розповів представник української сторони в тристоронній контактній групі кореспондентам «Інтерфакс-України», передає replyua.net.
«Це в черговий раз показує невідповідальність бойовиків, які не можуть або не хочуть виконувати взятих на себе зобов’язань. Цілком очевидно і те, що команди бойовикам подаються з Москви», - зазначив співрозмовник. Як зазначалося раніше, 21-го вересня у Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи, на якому всі три сторони домовилися про відведення сил та засобів у трьох так званих «зонах безпеки». дана угода вступила в силу з 22-го вересня. Наступна зустріч у Мінську має відбутися у наступну середу.
У рамковому рішення також йдеться про те, що в разі проблем із виконанням цієї угоди може бути проведено відео-зустріч. Перед цим 30-го вересня мала була відбутися ще одна Skype-конференція, яка також зірвалася у зв’язку з відмовою брати у ній участь представників ОРДЛО. Проте українська сторона продовжує наполягати на проведенні такої зустрічі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter