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Каськіва у Панамі звільнили під заставу

Каськіва у Панамі звільнили під заставу
Колишній голова Державного агентства по інвестиціям та керівництва національними проектами за період правління Віктора Януковича Каськів Владислав, якого затримали у Панамі, благополучно вийшов на свободу, внісши заставу. Про це повідомив замісник глави Генеральної прокуратури України Єнін Євген під час розмови з представниками УП, передає replyua.net.

«Каськіва звільнили з під варти ще 30-го вересня на підставі внесеної застави», - заявив він. Єнін відмовився розповідати про те, чи буде накладено арешт на нерухоме майно Каськіва у Панамі, пояснивши це тим, що оприлюднення такої інформації може нашкодити слідчому процесу.

«Наразі така інформація являється секретною і оприлюднюватись не може. Наразі ми займаємося встановленням точної кількості рухомого та нерухомого майна Каськіва у Панамі. Коли цей процес буде завершено ми зможемо точно сказати, будемо ми вимагати арешту чи ні. Також ми зможемо остаточно вирішити щодо клопотання на відчуження того чи іншого майна», - зазначив Єнін. В той самий час заступник Луценка пояснив, що питання арешту – це не проста справа, і що всі витрати на ці процеси будуть покриватися за рахунок України. Він зауважив, що наразі потрібно дещо зачекати, щоб уникнути зайвих витрат.

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