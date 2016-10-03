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Массовые отравления алкоголем – украинцы продолжают покупать суррогат

Массовые отравления алкоголем – украинцы продолжают покупать суррогат
На протяжении последних нескольких дней в Украине скончались 38 человек после употребления суррогатного алкоголя. Как информирует replyua.net, медики предупреждали украинцев о последствия употребления некачественных спиртных напитков, однако граждане продолжают покупать дешевый суррогат.

Всего на прошлой неделе отравились около 80 граждан, а следствие уже установило, что метиловый спирт, который был обнаружен в суррогате, привезли из соседней России. Предупреждения полицейских и врачей, похоже, никак не действуют на украинцев, и в погоне за суррогатным пойлом они готовы рискнуть своими жизнями. К примеру, только в одном Харькове из-за употребления суррогата на тот свет отправились 35 человек, и это произошло по вине только одного производителя. На днях его задержали, но в полиции говорят о том, что таких «предпринимателей», наживающихся на здоровье украинцев, в нашей стране десятки. Медики еще раз предупреждают – прежде чем купить дешевый алкоголь, задумайтесь, чем может обернуться такая дешевизна.

Покупайте спиртные напитки только в крупных магазинах, не стесняйтесь интересоваться у продавцов, где были произведены напитки, и требовать в магазине соответствующие документы. Как показывает следствие, суррогат продают не только через «руки», но и в магазинах крупных городов.

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