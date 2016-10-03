Саакашвили пояснил свое решение уехать в Грузию

Михаил Саакашвили отправится в Грузию после 8 октября, когда состоятся парламентские выборы, однако он не собирается уезжать из Украины навсегда. Как передает replyua.net со ссылкой на NewsOne, глава Одесской области рассказал, что не собирается покидать Украину, и он уедет в Грузию только на непродолжительное время.
«В Грузии мы побеждаем против олигарха из России в выборной борьбе, и этот олигарх руководит всей Грузией, и я, как патриот своей страны, должен защищать результаты выборов, и в поездке нет ничего сенсационного», отметил грузинский политик. Также он добавил, что в Грузии против него заведено несколько уголовных дел, но ареста он не боится. Губернатор Одесской области подчеркнул, что он также является гражданином Украины, но Георгий Маргвелашвили, глава Грузии, уже не может контролировать полицию, поскольку занимается контролированием абсолютно других структур, и, если партия Саакашвили победит на выборах, то президент уже не сможет его арестовать.
Нужно отметить, что параллельно политической работе в Украине, Саакашвили также является лидером грузинской партии «Единое национальное движение, и супруга политика также баллотируется в президенты Грузии.
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