Японцы планируют построить в Украине еще 4 предприятия

Сейчас в Украине работают два предприятия японской компании Fujikura, однако в ближайшее время японцы планируют построить в нашей стране еще четыре завода.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Владимир Гройсман. Несколько дней назад он принимал участие в открытии второго по счету предприятия во Львовской области и позже сообщил о том, что беседовал с представителями японской компании, и те рассказали, что планируют открыть еще четыре предприятия. Украинский премьер-министр подчеркнул, что это отличная новость, свидетельствующая о том, что украинская промышленность начинает развиваться, и иностранные инвесторы готовы вкладывать большие средства. Также, отметил Гройсман, открытие новых предприятий позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест. Первый завод Fujikura японцы построили в апреле текущего года, второе предприятие открылось на Львовщине в конце сентября.
Первый этап крупного проекта обойдется японцам в 60 миллионов евро, и он рассчитан на три года. Оборот японской компании достигает пяти миллиардов евро ежегодно, и предприятия работают во многих странах – в Индии, Малайзии, Вьетнаме, Великобритании, Сингапуре и Соединенных Штатах.
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