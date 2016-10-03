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Пономарь: в ход пошла тяжелая артиллерия

Пономарь: в ход пошла тяжелая артиллерия
Началась очередная рабочая неделя, и сегодня, в понедельник, несколько важных международных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, перед выборами президента США в ходе пошла самая тяжелая артиллерия – больше двадцати лет назад Трамп задекларировал убытки на сумму почти миллиард долларов, и эта отчетность сыграла миллиардеру ну руку, но только в то время. Таким способом Трамп лишил себя необходимости платить налоги на протяжении 18 лет. Еще одна новость, пишет Пономарь связана с РФ, и это новый нож, - в Париже состоялось заседание комиссии по отбору судей Европейского суда. На заседании обсуждали трех кандидатов от Грузии, но ни один из них не прошел. Комитет постановил, что ни одну из этих кандидатур утвердить нельзя.

Против России есть и еще один нож – в Албании началось строительство Трансадриатического газопровода. Кроме того, отмечает эксперт, можно в эту корзину добавить и еще одно событие – у Путина и Орбана грандиозное политическое поражение. Анти-иммигрантский референдум избирателями был проигнорирован.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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