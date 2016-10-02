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Порошенко привітав ЗСУ з успішним випробуванням "Сармату"

Порошенко привітав ЗСУ з успішним випробуванням "Сармату"
В Україні було проведено військові випробування нового комплексу бойового модуля під назвою «Сармат», який обладнаний протитанковими ракетами. Про це сьогодні, 2-го вересня, повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Фейсбуці, передає replyua.net.

«Хочу привітати КБ «Луч» з успішним проведенням випробування новітньої системи дистанційного керування під назвою «Сармат», яка несе на своєму борту протитанкові ракети. Це ще один крок до подолання ситуації, яка склалася в Україні», - написав президент. Як зазначалося раніше, нова зброя – бойовий модуль «Сармат» стріляє протитанковими ракетами, які можуть також вражати цілі на воді, живу силу противника та інші довготривалі вогневі точки.

Бойовий модуль сармат може бути обладнаний ракетами РК-3, максимальна дальність польоту яких складає 2 тисячі 500 метрів, або на нього можна встановити великі ракети RK-2S, максимальна дальність дії яких складає 5 кілометрів. Переваги нової системи значною мірою відштовхуються від її мобільності та керованості (дистанційного керування). Під час руху модуля його майже неможливо вразити. Більш детальну інформацію щодо «Сармата» можна знайти в мережі Інтернет.



Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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