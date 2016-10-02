Чому РФ не хоче повертати Януковича та Азарова?

Російська сторона тричі відмовила Україні у екстрадиції колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова та п’ять разів у запиті щодо колишнього президента Віктора Януковича. Про це під час розмови з кореспондентами заявив заступник керівника Генпрокуратури України Єнін Євген, передає replyua.net.
«Щодо екстрадиції Віктора Януковича – п’ять відмов від Російської Федерації. Про його повернення на територію України ми клопотали 5 разів за п’ятьма різними кримінальними справами. Щодо товариша Азарова – три відмови на екстрадицію також за трьома різними провадженнями», - повідомив він.
Також Єнін зазначив, що причиною всіх відмов на екстрадиції вищевказаних осіб Росія називала політичну упередженість. Він також зауважив, що для українського правосуддя дані особи являються перш за все громадянами України, і можливе отримання громадянства у Російській Федерації на це ніяким чином вплинути не може. «Росія не може придумати інших причин, тому щоразу, коли ми хотіли отримати Януковича чи Азарова нам відповідали, що ми намагаємося на них тиснути (на екс-посадовців). Генеральна прокуратура буде продовжувати займатися питанням екстрадиції державних злочинців», - підкреслив Єнін.
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