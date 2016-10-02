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«Брудно, повно бомжів і геїв»: Гендиректору луганської «Зорі» не сподобалося в Англії

«Брудно, повно бомжів і геїв»: Гендиректору луганської «Зорі» не сподобалося в Англії
Як передає replyua.net, генеральний директор футбольного клубу луганської «Зорі» Сергій Рафаїлов залишився розчарований поїздкою в Манчестер, де луганчани зіграли проти місцевого іменитого «Манчестер Юнайтед». На думку Рафаїлова, в місті дуже брудно, «маса нетверезих людей і чоловіків, що цілуються».

Нагадаємо, 29 вересня в Манчестері відбувся матч групового раунду Ліги Європи, в якому Манчестер Юнайтед обіграв луганську «Зорю» з рахунком 1: 0.

«Людина з Луганська, у якої в місті господарюють навіжені виродки, які влаштували на Донбасі православний джихад, залишилася незадоволеною Великобританією. Він побачив на вулицях купи сміття і мужиків, які цілуються та обнімаються. Це звичайно справжні проблеми, не те, що розпиляні на металобрухт заводи, блокпости з озброєними бандитами і комендантська година. Дивно все-таки. Я чотири рази був у Празі, два рази в Брюсселі, бував у Варшаві і в Ризі, але ніде не бачив мужиків, які цілуються. А тут людина на один вечір в Манчестер приїхала, і відразу ж побачила кругом геїв. Цікаво, куди він ходив?», – прокоментував інформацію блогер Денис Казанський.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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