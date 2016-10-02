Контрабандисти в Гранітному: СБУ має іншу версію подій

Представники Служби безпеки України кажуть, що інформація про «нібито перестрілку та конфліктну ситуація між працівниками СБУ та військовослужбовцями 30-ї бригади є недостовірною». Про це сьогодні, 2-го жовтня, на своїй сторінці у Фейсбук написала спікер Служби безпеки Гітлянська Олена, передає replyua.net.
«Спецпідрозділ Служби безпеки України разом з 30-ю бригадою затримали на території населеного пункту Гранітне два мікроавтобуси з контрабандою – товарами широкого спектру вживання, які контрабандисти намагалися незаконно перевезти на територію підконтрольній самопроголошеній «ДНР». Операція по затриманню зловмисників відбулася 1-го жовтня. На даний момент слідчі з’ясовують всі деталі події», - розповіла вона.
Як зазначалося раніше, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомляв, що на території Гранітного було затримано контрабандистів. В процесі затримання одного військового було поранено. В той самий час він зауважив, що затриманих зловмисників «тримає» СБУ. «СБУ-шники взяли ситуаціяю під власний контроль. Нікого не впускають до затриманих. Скоріше за все, справу «загладять», - наголосив Тука.
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