Гримчак розповів як його "оцінили" в "коаліції Януковича"

Колишній депутат Верховної Ради України за часів Януковича Юрій Гримчак повідомив, що за участь у «банді Януковича» йому пропонували шість мільйонів американських доларів. Про це він розповів під час телеефіру «112 Україна», пояснюючи коментар колишньої голови ВРУ Сироїд Оксани щодо купівлі голосів народних депутатів за гроші, відсоток від бізнесу чи в обмін на посаду, передає replyua.net.
«Колись мені пропонували 6 мільйонів доларів за те, щоб я приєднався до «коаліції Януковича». Все це відбувалося після того, як Янукович зайняв посаду президента України», - розповів Гримчак. В той самий час він наголосив, що за останні два роки він і натяку не чув на те, щоб щось подібне відбувалося у парламенті сьогодні.
«Інформація про підкуп лише припущення, у якого немає ніякого підтвердження. Якщо є дійсно суттєва інформація, то її потрібно заявляти не по телебаченню та радіо, а на пряму йти до поліції, Антикорупційного бюро, Служби безпеки чи Генпрокуратури України», - підкреслив екс-депутат. В той самий час колишній народний депутат від «УДАРу» Фірсов Єгор переконує, що кожному «кнопкодавнику» за потрібний голос платять від 10 тисяч дол. США. також він заявляє, що за зміну фракції також платять.
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