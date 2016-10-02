У судей, которых освободила ВР, шансы обжаловать это решение равны нулю, – эксперт РПР

Если судьи, которых Верховная Рада уволила 29 сентября, попробуют обжаловать это решение – процедура будет очень сложной и затяжной, рассказал в эфире «Громадського радио» эксперт реанимационное пакета реформ Маркиян Галабала, передает replyua.net.
29 сентября Верховная Рада Украины уволила двадцать девять судей за «нарушение присяги судьи». Большинство из них выносили неправосудные решения по делам Евромайдана. 30 сентября вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия.
«То, как увольняли судей – это не просто комедия, это, к сожалению, трагикомедия. Такая ситуация сложилась из-за ряда причин. Первое, комитет по обеспечению правосудия, который возглавляет Руслан Князевич, по непонятным, а может и по понятным, основаниям не выносил в сессионный зал в повестку дня эти вопросы. Хотя по этим судьям была однозначная позиция – это грубые нарушители, не было никаких сомнений, что они выносили неправосудные решения. Второй вопрос – в зале парламента в начале заседания было зарегистрировано 230 депутатов, то есть кворум был. Но почему-то был «индивидуальный подход» к отдельным судьям - «Блок Петра Порошенко» и «Народный Фронт» не хотели голосовать. Депутаты выдвигали карточки, выходили из зала. Даже сейчас, по статистике на сайте Верховной Рады можно увидеть, что представители коалиционной фракции от БПП и «Народного Фронта» в отдельных случаях давали меньше голосов», – рассказал Маркиян Галабала.
В сложившейся ситуации Андрей Парубий оказался между двух огней. Если бы он закрыл заседание, то те судьи, которые не набрали необходимого количества голосов, оказались бы оправданными. «Эти судьи принимали явно неправосудные решения. По ним Временная специальная комиссия, в которой я работал, провела год работы. Затем решение ВСК еще год проверялось в Высшем совете юстиции. И здесь «умные головы» в Верховной Раде решают, что эти судьи чисты перед обществом и должны работать дальше. Это абсурдность этой ситуации», – считает эксперт.
После такого голосования возникает логичный вопрос, могут ли эти судьи обжаловать увольнение, потому что оно произошло не по процедуре? Ответ прост: с формальной точки зрения, можно предположить, что были нарушения, но надо оценивать их значимость. «Я думаю, что в этой ситуации – это мелкие нарушения, которые в итоге мало повлияли на суть вопроса. Такие формальные нарушения не опровергают вину этих судей», – подчеркнул Маркиян Галабала.
Он добавляет, что, если бы ситуацию оставили, как есть, то ущерб был бы гораздо больше – эти судьи и дальше выносили бы неправосудные решения. Поэтому такой риск оправдан.
«Если судьи действительно подадут иски о неправомерном увольнении, их однозначно будет ждать очень сложная и затяжная процедура, которая не увенчается успехом. Позиция государственных органов в суде всегда выглядит так, что они не признают своей вины. Это будут затяжные споры, до последней инстанции. Судьям предстоит добиться положительного решения. Если нет, они смогут пойти в Европейский суд. Конечно, если будет положительное решение национальных и Европейского судов о восстановлении на работе, то украинский парламент должен отменить свое решение. Но через несколько лет, в ходе судебной реформы, сами суды могут быть реорганизованы. Поэтому неизвестно, эти решения в итоге можно будет выполнить или нет», – отметил Маркиян Галабала.
В продолжении темы следует отметить, что судейская реформа, которой так долго ждали, начинает воплощаться. Высший совет юстиции исчезает, приходит более полномочный Высший совет правосудия, который получает значительное количество дополнительных полномочий. Теперь он отвечает не только за формирование судейского корпуса, но и за обеспечение независимости судей. Высший совет правосудия будет предоставлять разрешение на задержание судей, участвовать в законотворчестве, и многое другое.
Проблема в том, подчеркивает эксперт, что неизвестно, изменится что-то в части дисциплинарных производств в отношении судей. Состав нынешнего Совета не изменится до 2019 года, согласно переходным положениям. И он, как работал, так и будет работать. Конечно, там объявлены новые вакансии – надеемся, что придут новые люди, которым доверяет общество.
Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter