Педофіл з Алчевська відвіз з Ставрополя в «ЛНР» 14-річну дівчинку

Житель Алчевська Іван Анцупов, який раніше воював на боці бойовиків «ЛНР», завів роман в інтернеті з 14-річною російською школяркою Лізою Вальновою з Ставрополя, а потім відвіз дівчинку на територію, підконтрольну луганським сепаратистам. На даний момент батьки дівчинки оголосили дитину в розшук, а російська поліція намагається з'ясувати, як неповнолітню пропустили через кордон на Донбас, інформує replyua.net, з посиланням на блогера Дениса Казанського.
«У той же час в Алчевську Анцупова непогано знають місцеві жителі. В одному з міських паблік повідомляється, що Анцупов регулярно пише повідомлення дівчаткам 10-15 років, з якими намагається зав'язати інтимні стосунки. Про те, що 36-літній Анцупов відвіз 14-річну Лізу Вальнову на територію, підконтрольну «ЛНР», написала Комсомольська правда в Ставрополі», – розповів Казанський.
«36-річний житель Луганської народної республіки Іван нещодавно приїхав в Ставрополь у справах. Тут він завів в інтернеті роман з неповнолітньою школяркою Лізою. Та закохалася в чоловіка, вони зустрілися і зважилися на втечу в «ЛНР».
«Тільки нещодавно на одному з ефірів говорив, що незабаром ЛДНР перетворяться в чорну діру, де будуть зникати викрадені люди і майно. Причому діра ця буде поглинати не тільки українців, а й росіян», – прокоментував новину Денис Казанський.
Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter