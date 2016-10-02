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Педофіл з Алчевська відвіз з Ставрополя в «ЛНР» 14-річну дівчинку

Педофіл з Алчевська відвіз з Ставрополя в «ЛНР» 14-річну дівчинку
Житель Алчевська Іван Анцупов, який раніше воював на боці бойовиків «ЛНР», завів роман в інтернеті з 14-річною російською школяркою Лізою Вальновою з Ставрополя, а потім відвіз дівчинку на територію, підконтрольну луганським сепаратистам. На даний момент батьки дівчинки оголосили дитину в розшук, а російська поліція намагається з'ясувати, як неповнолітню пропустили через кордон на Донбас, інформує replyua.net, з посиланням на блогера Дениса Казанського.

«У той же час в Алчевську Анцупова непогано знають місцеві жителі. В одному з міських паблік повідомляється, що Анцупов регулярно пише повідомлення дівчаткам 10-15 років, з якими намагається зав'язати інтимні стосунки. Про те, що 36-літній Анцупов відвіз 14-річну Лізу Вальнову на територію, підконтрольну «ЛНР», написала Комсомольська правда в Ставрополі», – розповів Казанський.

«36-річний житель Луганської народної республіки Іван нещодавно приїхав в Ставрополь у справах. Тут він завів в інтернеті роман з неповнолітньою школяркою Лізою. Та закохалася в чоловіка, вони зустрілися і зважилися на втечу в «ЛНР».

«Тільки нещодавно на одному з ефірів говорив, що незабаром ЛДНР перетворяться в чорну діру, де будуть зникати викрадені люди і майно. Причому діра ця буде поглинати не тільки українців, а й росіян», – прокоментував новину Денис Казанський.

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