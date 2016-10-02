Сейчас в Украине абортов делается так мало, что даже их полный запрет не даст значительного прироста рождаемости – эксперт

Как передает replyua.net, по словам социологов, в 90-х годах количество абортов было в 1,5 раза больше числа родившихся детей. В эфире «Громадського радио» - социолог Людмила Малес и научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказали, как относятся украинские женщине к возможной инициативе запрета абортов и, чем это чревато для общества.
«В Украине аборт – вполне легальная процедура, однако у нас прерывания беременности разрешено не любого срока. По желанию женщины можно сделать аборт только до 12 недель. Позже – только по медицинским показаниям. В Украине за последние десятилетия резко снизилось количество прерываний беременностей – в 10 раз по сравнению с 1980 годом. Это связано с ростом уровня контрацептивной и сексуальной культуры, гендерным просвещением и определенным равенством», – отметила Людмила Малес.
По словам Лидии Ткаченко, считается, что аборт в Советском Союзе был методом регулирования рождения. Тогда это была массовая и нормальная практика. В 1990 году в Украине количество абортов в год превышало 1 миллион. Количество абортов было в 1,5 раза больше числа родившихся детей. В 90-х годах был кризис рождаемости в связи с социально-экономической ситуацией, но аборты здесь совсем не при чем. Кризис рождаемости начался в 1993-1994 годах. С началом переходных периодов начало резко сокращаться количество абортов. Рождаемость также, но количество абортов сокращалось стремительнее. Это связано с тем, что люди стали относиться к сексу, как к удовольствию, понимая все последствия. Сейчас в школах проводят соответствующие занятия, появилось больше информации и люди стали свободны в своем выборе. На самом деле, контрацептивы, особенно химические, – грандиозная вещь. Некоторые рейтинги относят таблетки против оплодотворения до величайших достижений человечества.
«Если вспомнить статистику, то сейчас мы имеем соотношение прерываний беременности на уровне 22%. Очень важно помнить, что в советские времена не было той части женщин, которые не беременели благодаря контрацепции. Эта часть женщин в те времена прерывала беременность, причем не всегда безопасными путями. В России социолог Анна Темкина проводила соответствующее исследование, в котором охватила и период Советского Союза. Согласно ее исследованиям, аборт тогда воспринимался, как обыденность, как собственные хлопоты. Это было способом регулирования количества детей в семье. Сейчас в общем количестве прерываний беременности большая доля принадлежит абортам по медицинским показаниям. Что касается прерывания беременности до 12 недель, на это влияют и социальные, и экономические факторы», – рассказала Людмила Малес.
Юристы Украины едины в мнении, что запрет абортов – это нарушение прав женщины. Все юристы, которые занимаются этой проблематикой, с этим согласны. Запрет абортов – нарушение права женщин на то, чтобы решать, вообще она хочет детей или нет. В Украине нет ни одной политической силы, которая хотя бы раз не высказалась в поддержку полного запрета абортов. Это свидетельствует о том, что в нашем обществе до сих пор хотят загнать женщин обратно в стойло. На самом деле, сегодня уже никто из политиков не говорит о том, что путем запрета абортов можно решить демографические проблемы. Сейчас в Украине абортов делается так мало, что даже их полный запрет не даст значительного прироста рождаемости. Сегодня на передний план сторонники полного запрета абортов выдвигают моральные и религиозные аргументы.
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