З наступного року зарплатню освітянам підвищать на третину

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Глава держави Петро Порошенко на зустрічі із лауреатами конкурсу «Учитель року 2016» пообіцяв освітянам підвищення зарплатні, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».Так, за словами президента, негативні тенденції в українській економіці подолано і це дає можливість покращити матеріальне становище вчителів. У проекті державного бюджету вже передбачено зростання заробітної плати для них на одну третину. Порошенко наголосив, що фінансування освіти повинно стати одним із пріоритетів державної політики на наступний рік. На думку глави держави, покращення матеріального забезпечення вчителів сприятиме збереженню кадрового потенціалу, коли кращі фахівці будуть залишатись в освітній галузі, а не шукати кращого життя в інших сферах. Так, у поточному році середній рівень зарплатні учителя без категорії становить близько трьох тисяч двохсот гривень, а у наступному році цей показник має підвищитись до чотирьох з половиною тисяч гривень. Для учителя вищої категорії відповідні показники становлять чотири з половиною тисячі і шість тисяч гривень відповідно.Крім того, Порошенко привітав освітян з професійним святом. Нагадаємо, день учителя відзначається кожну першу неділю жовтня.