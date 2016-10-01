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58% переселенцев в Украине сидят без работы – аналитик

58% переселенцев в Украине сидят без работы – аналитик
Международная организация по миграции и Украинский центр социальных реформ провели исследования по основным проблемам внутриперемещенных лиц. Данными этого исследования в эфире «Громадського радио» поделилась аналитик Украинского центра социальных реформ Анна Гвелесиани, передает replyua.net.

«Исследование было проведено в марте-июле 2016 года Международной организацией по миграции в сотрудничестве с Украинским центром социальных реформ при финансовой поддержке Европейского союза с целью поддержки внедрения национальной системы мониторинга состояния внутриперемещенных лиц», – рассказала Анна Гвелесиани.

Опрос проводился во всех регионах Украины в форме анкетирования и телефонных опросов. Также во внимание бралось мнение экспертов, которые знакомы с ситуацией с ВПЧ на каждой конкретной территории, и местного населения.

Как выяснилось, переселенцы чаще всего переезжают в регионы, которые находятся ближе к неподконтрольным Украине территориям это – Донецкая, Луганская, Днепровская, Харьковская, Запорожская области и город Киев. В Донецкую область переехало больше всего переселенцев. 58% опрошенных переселенцев в трудоспособном возрасте сейчас не имеют работы. С тех лиц, которые работали до переселения, имеют работу лишь 52%. 10% из тех, кто не работал, сейчас начали работать. К социально уязвимым группам относится более 70% переселенцев. То есть подавляющее большинство. Почти 40% переселенцев вынуждены экономить даже на питании, примерно столько же переселенцев имеют деньги только на питание, около 20% - могут более или менее удовлетворить все свои потребности. Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства составляет 1420 грн. Но более половины опрошенных имеют доход менее прожиточного минимума – 1330 грн.

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