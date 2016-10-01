Юрий Ганущак: Сейчас громады думают с кем объединяться, а в следующем году будут думать – кто же меня возьмет

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на депозитных счетах местных общин находится около 10 мильярдов гривен и этих денег вполне хватит для того, чтобы решить их самые насущные проблемы. Как передает replyua.net, директор Института развития территорий и эксперт по вопросам децентрализации Юрий Ганущак в эфире «Громадського радио» рассказал о состоянии реформы децентрализации сегодня и проблемах, возникающих в ее реализации.
«Процесс децентрализации проходит так, как и должен проходить: с ошибками и успехами, но мы выжимаем этот процесс. Была мысль сделать все быстро насильственным способом, но опыт других стран показывает, что в таких случаях потом идет обратный процесс. Оно все равно должно пробродить, как вино. Если в прошлом году были дискуссии о том, нужно ли это делать вообще, то в этом – с кем объединяться, а в следующем будет – кто же меня возьмет. Поэтому я уверен в том, что этот процесс успешно завершится и достаточно быстро. Что касается суммы денег, которую озвучил премьер, то такая сумма была по результатам отчета первого полугодия, но реальные расходы идут во второй половине года, особенно расходы, которые делаются в конце года, такие как ремонт дорог. Это третий-четвертый кварталы. Конечно, деньги приходят неравномерно. То, что положили на депозит – это логичное решение органов местного самоуправления, но это еще не говорит об очень плохом функционировании бюджетной системы», – рассказал Юрий Ганущак.
По его словам, теория публичных финансов говорит, что государство, орган публичной власти не может быть конкурентом там, где есть свободный рынок, в частности в части обращения денег, то есть не может быть банком. А у нас получается, что государство – это монополист, а наличие денег на депозитах означает, что из реального сектора изымается больше, чем это нужно для публичных нужд. В цивилизованных странах, где работает система казначейства, запрещено иметь депозиты. Все деньги должны находиться в обращении на казначейских счетах, потому что это кровь экономики и вообще публичных финансов. Потому что казначейство в любой момент знает, куда подать деньги в соответствии с бюджетной росписью, и нехватка этих денег, фактически, удорожает их, потому что надо выходить на рынок и занимать деньги для кассовых разрывов.
«Также это означает, что у нас все-таки нет среднесрочного и долгосрочного планирования, потому что, если бы оно реально было, бюджетный план расписывался бы таким образом, чтобы на счетах в текущем плане оставалось бы мало денег. Когда работаешь с контрагентом, ему иногда даже не важно, какая сумма, ему важно вовремя ее заплатить. Когда этого нет на тендерах – поднимаются цены. Минфин ведет себя, как собака на сене. Он не допускает ангажирование на несколько лет вперед. Это является необходимым элементом планирования средств. Когда этого нет, то, очевидно, что поднимаются цены на тендерах за риск несвоевременной оплаты или ее отсутствия», – отметил Ганущак.
«У нас очень либеральная формула выравнивания между местными бюджетами, то есть, если до 2014 года была уравниловка, то сейчас лучший местный бюджет в три раза больше по сравнению с худшим. В то время как в Европе такая разница не более, чем в 1,5 раза, потому что маленькие территориальные общины кормят крупные города. У нас эти постулаты не соблюдаются. Киев неприлично богат по сравнению с другими городами. Речь идет о том, что сами местные общины еще не свыклись с мыслью, что у них действительно есть эти средства, и они могут распоряжаться ими по своему усмотрению. Я имею в виду все публичные финансы. Согласно закону, до 1 мая территориальные общины должны были подать свои заявки на 2017 год, а у нас еще не закрыты программы 2016-го. Это потому что Минфин в январе должен давать квоты на определенные суммы, которые направляются в регионы. И уже потом на сумму этих квот они должны подавать проекты. Конечно, сейчас они не знают, на какую сумму их подавать», – рассказал Юрий Ганущак.
Горе от излишков. Фискальная децентрализация дала большие денег, нет людей, которые смогут сделать нормальные проекты, которые могут приносить прибыль. Классический пример успешного проекта был в начале 2000-го года – это Буковель. Областной совет построил дорогу к Палянице, а дальше инвестор вложил свои деньги и сейчас вся территория в 30 километрах от Буковеля процветает. Потому что они создали инфраструктуру дороги. Примерно такого плана проекта нужно научиться делать. Дороги – это тот самый проект, но, в то же время, именно с него и надо начинать, резюмировал эксперт.
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