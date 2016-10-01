«Укрзализныця» приготовила подарок для ветеранов и пенсионеров

Компания «Укрзализныця» сделала небольшой сюрприз для ветеранов-железнодорожников и пенсионеров, проживающих в Харькове и Киеве. Как передает replyua.net, компания организовала для пенсионеров экскурсии на ретро-поездах под паровой тягой, а также посещение железнодорожных музеев.
В сообщении компании говорится о том, что в Киеве мероприятие проходило вчера, 30 сентября, а сегодня прокатиться на ретро-поезде смогли пенсионеры из Харькова. Вчера в Киеве ретро-поезд отправился на экскурсию со станции Киев-Пассажирский около двух часов дня, делая остановки на станциях Киев-Московский, Дарница. Экскурсия для пенсионеров длилась ровно два часа. Сегодня для харьковчан экскурсия началась в десять часов утра на станции Харьков-Пассажирский. Ретро-поезд останавливался на станции Основа, после чего вернулся на станцию Харьков-Пассажирский.
Экскурсия в Харькове была «двойная» - часть пассажиров прокатилась на ретро-поезде утром, другие пенсионеры отправились на экскурсию днем. В Харькове для ветеранов организовали экскурсию в музей локомотивного депо Основа, а жители Киева смогли посетить выставку подвижного состава на Киев-Пассажирский.
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