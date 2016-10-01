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Экологи заявили о гибели Днепра

Экологи заявили о гибели Днепра
Телеканал 24 показал сюжет о химическом загрязнении Днепра. Как передает replyua.net, украинские экологи забили тревогу: коммунальные и промышленные предприятия сбрасывают все нечистоты в реку, а на Днепре практически не осталось работающих очистных сооружений.

В некоторых районах Днепра из-за сильного загрязнения выросли очень высокие водоросли, и экологи уверяют – Днепр начал погибать. По их словам, река быстро обезвоживается, поскольку многие предприятия не только выбрасывают в реку нечистоты, но и активно забирают воду. В реку попадают химические отходы, из-за которых растут водоросли, что приводит к уменьшению кислорода и гибели рыбы. Экологи отметили, что Днепр не погибнет лишь в том случае, если правительство в самое ближайшее время примет новые законы, которые не позволят предприятиям сливать нечистоты в реки. Сейчас похожий закон в Украине действует, говорят активисты, но он предусматривает только штрафы за загрязнение рек.

Более того, загрязнение Днепра также происходит и из-за активной застройки прибрежной полосы. Русло обмельчало из-за регулярной добычи песка. К примеру, в Киеве на Днепре появились огромные отмели, и глубина реки в некоторых местах составляет всего 10-20 сантиметров.

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