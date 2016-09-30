Експерт авіації: Російські військові точно знали, що стріляють в цивільний, а не військовий літак

Міжнародні слідчі оприлюднили свої висновки про катастрофу Боїнга МН17 над Донбасом. Що далі? В ефірі Громадського радіо розповів експерт авіації Андрій Козлов, передає replyua.net.
28 вересня Міжнародна слідча група (Joint investigation team, JIT) офіційно підтвердила, що Боїнг Малайзійських авіаліній МН17 в липні 2014 року було збито російською зенітно-ракетною установкою «Бук» з території України, підконтрольної сепаратистам.
«Ще на самому початку розслідування зазначалося, що ніхто не збирається розкривати всі карти. І, взагалі, в більшості випадків будь-які докази розкриваються тільки в залі засідання суду. Але так як резонанс цієї справи величезний, стільки людей загинуло, то повідомили хоча б те, що можна. Судячи з усього, це підсумки колосальної роботи, яка велася протягом року – чим було збито, ким, звідки це щось з'явилося на нашій території. Більшість коментаторів погодилися з тим, що ці висновки очікувані. Була приємна несподіванка в масштабах виконаної роботи, обсязі інформації, яка була оброблена. Був проведений аналіз п'яти мільярдів веб-сторінок, оброблено близько півмільйона телефонних дзвінків, з яких відібрано три з половиною тисячі. Ситуація моніторилась дуже серйозно. У тому, що це «Бук» сумнівів не було ні у кого. Питання було в тому, щоб довести, звідки він з'явився на нашій території», – розповів Андрій Козлов.
У звіті визначено коло людей, близько ста чоловік, які могли мати відношення до пересування зенітно-ракетного комплексу в Україні. Але, зрозуміло, не сказано, хто це, і є позначка, що не всі ці люди підозрювані. Міжнародні слідчі знають імена, але не розголошують їх, але тут варто пояснити, що оприлюднення всіх підозрюваних не було метою цього повідомлення. Необґрунтоване звинувачення, коли справа ще далеко від суду, не є добрим. Основне завдання полягало в тому, щоб виключити всі можливі інші варіанти.
Експерт наголосив, що опублікування цього звіту може служити вагомим аргументом, щоб Захід в офіційних коментарях визнав наявність російських військ на території України. Адже зрозуміло, що техніка такого роду, як зенітно-ракетний комплекс, сама по собі кордону не перетинає, і з яких-небудь територій не рухається. Йдеться про те, що наступною частиною розслідування буде встановлення яким чином віддавалися команди, хто їх виконував.
«Мені здається, що поки розслідування ведеться спільно, було б бажаним для посилення дії в своїх реакціях діяти спільно. Це посилило б позицію України. Судячи з того, що написано в розслідуванні, воно ведеться рівноправно – прислухаються до експертів з будь-якого боку», – зауважив Андрій Козлов.
За його словами, якщо задатися питанням чи можемо ми сильніше тиснути на міжнародній арені? Ми не належимо до китів, звичайно. Якщо говорити прямо, ми не гравець-гігант. Українське керівництво реагує в міру наших можливостей. Зараз важливо те, що в цьому прес-релізі не просто здогадки, веб-розслідування, а те, що може бути на порядку денному в суді.
«Багато юристів не знімають з України провини за трагедію. Якщо ми апелюємо до того, що територія захоплена і контролюється де-факто іншою державою, то треба було це оголосити і закрити повітряний простір. Україна стала жертвою власної нерішучості в цьому. Всім тим, хто так думає я скажу наступне – Україна закривала повітряний простір більш, ніж на десять тисяч метрів. Повітряне судно йшло вище кордону закриття. Якщо розглядати ситуацію в комплексі – до якої міри треба було клеїти дурня, тим, хто просуває такі версії? Небо було закрито до тих меж, куди, очевидно, не діставали переносні зенітно-ракетні комплекси, де вже не діє тактична авіація», – наголосив експерт.
На його думку, збитий літак, як ціль зенітника, дуже важко було б переплутати з чимось. Повітряне судно рухається з крейсерською швидкістю 850 км/год, на висоті більше десяти тисяч метрів, по міжнародній повітряній трасі. Я не розумію, як можна було цей Боїнг переплутати з яким-небудь військовим літаком. Це нереально і просто вигадки, задача була знищити саме цивільний літак.
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