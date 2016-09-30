валюта
СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Найєм повідомив про свою готовність "коритися владі"

Найєм повідомив про свою готовність "коритися владі"
Народний депутат від Блока Петра Порошенка Мустафа Найєм вирішив відкликати свій проект закону, який спрямований на розширення поняття «члена сім’ї» високопосадовця, якого потрібно вказувати під час складання електронної декларації. Про це сьогодні, 30-го вересня, він повідомив у своєму Фейсбуці, інформує replyua.net.

«Зважаючи на всі скандали навколо е-декларування, я прийняв рішення відкликати проект закону, який я подав нещодавно до Верховної Ради щодо змін до антикорупційного законодавства. Мої особисті погляди та переконання не варті того, щоб ставити під ризик репутацію всієї інституції електронного декларування, не зважаючи на те, на стільки доцільним і потрібним даний законопроект є на сьогоднішній день», - зазначив нардеп.

За словами Найєма, його проект закону мав би внести якісні зміни, завдяки яким було б більш чітке визначення того, хто являється членом родини чиновника, він би май покращити ефективність роботи самого НАЗК. «Коли вся ця балаканина пройде і настане тверезість, тоді я доопрацюю свій законопроект, проконсультуюсь з усіма опонентами та внесу його на розгляд до парламенту ще раз», - наголосив депутат. Найєм також задав про проект закону Гриніва, і назвав його спробою повністю приховати доходи чиновників.

Горячая тема: Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Кто финансирует ИГИЛ?

Эксперт рассказал, кто из политиков дублирует политтехнологии запрещенной КПУ

Політологи розповіли, що чекає на Кремль після звіту про МН-17

Стало известно, сколько Трамп потратил на предвыборную кампанию

Если бы выборы президента США проводились во всем мире, Трамп победил бы только в РФ

Блогер розповів, кого вшановують в окупованому Криму

ЄС прокоментував заборону Меджлісу

Блогер розповів про особливості цьогорічного курортного сезону в окупованому Криму

Найєм повідомив про свою готовність "коритися владі"

Лавров не став вибачатися за смерть пасажирів МН17

Мосты в Запорожской области станут платными

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" понад 28 мільярдів дол.

Денис Пятигорец: В России что ни дипломат – то Чуркин

В Крыму озвучили неутешительную статистику

Холодницький: У мене на столі лежить три підозри відомим людям по справі "чорної бухгалтерії"

Экспорт украинского ячменя побил все рекорды

Портніков навів факти того, що в Росії вже панує фашизм і росіяни вважають це нормальним

За 2016 рік з полону терористів та країни-агресора вдалося повернути лише 17-ох

Розенко: Украина не будет платить пенсии Азарову и Януковичу

Песков похвастался результатами операции в Сирии

 Новости за день