Найєм повідомив про свою готовність "коритися владі"

Народний депутат від Блока Петра Порошенка Мустафа Найєм вирішив відкликати свій проект закону, який спрямований на розширення поняття «члена сім’ї» високопосадовця, якого потрібно вказувати під час складання електронної декларації. Про це сьогодні, 30-го вересня, він повідомив у своєму Фейсбуці, інформує replyua.net.
«Зважаючи на всі скандали навколо е-декларування, я прийняв рішення відкликати проект закону, який я подав нещодавно до Верховної Ради щодо змін до антикорупційного законодавства. Мої особисті погляди та переконання не варті того, щоб ставити під ризик репутацію всієї інституції електронного декларування, не зважаючи на те, на стільки доцільним і потрібним даний законопроект є на сьогоднішній день», - зазначив нардеп.
За словами Найєма, його проект закону мав би внести якісні зміни, завдяки яким було б більш чітке визначення того, хто являється членом родини чиновника, він би май покращити ефективність роботи самого НАЗК. «Коли вся ця балаканина пройде і настане тверезість, тоді я доопрацюю свій законопроект, проконсультуюсь з усіма опонентами та внесу його на розгляд до парламенту ще раз», - наголосив депутат. Найєм також задав про проект закону Гриніва, і назвав його спробою повністю приховати доходи чиновників.
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