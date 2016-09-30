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Холодницький: У мене на столі лежить три підозри відомим людям по справі "чорної бухгалтерії"

Холодницький: У мене на столі лежить три підозри відомим людям по справі "чорної бухгалтерії"
У процесі розслідування справи «тіньової бухгалтерії» Партії регіонів вже підготували три проекти підозр публічним добре відомим особам. Про це у інтерв’ю представникам «112 Україна» розповів директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький Назар, передає replyua.net.

«Вони є, але ці підозри потрібно підкріпити ще чимось вагомим, щоб йти до суду не з «пустими руками». Три проекти підозр зараз знаходяться у моєму власному кабінеті. І ці підозри досить відомих осіб», - повідомив він.

Як зазначалося раніше, наприкінці травня поточного року народний депутат від «Блока Петра Порошенка» Лещенко Сергій оприлюднив матеріали, які доводять «чорну діяльність» партії Януковича, яка фінансувала діяльність «Комуністичної парті», партії «Наша Україна» та роботу Центральної виборчої комісії у 2012 році. За совами Лещенка, керівниками фінансових операцій у тому ж самому році у Партії регіонів були колишній член фракції ПР Геллен Євген та колишній народний депутат Калюжний Віталій. Також у списках неодноразово зустрічалося ім’я американського політолога Пола Манафорта, який покинув роботу в передвиборчій кампанії Дональда Трампа у зв’язку з скандалом навколо «чорної бухгалтерії» партії Януковича.

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