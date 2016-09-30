Экспорт украинского ячменя побил все рекорды

За последние два месяца текущего маркетингового года украинские производители экспортировали рекордное количество ячменя. Как информирует replyua.net, ссылаясь на данные УкрАгроКонсалта, было экспортировано два миллиона 200 тонн ячменя, и это самые высокие показатели за все время.
Согласно последним данным, отгрузка ячменя в августе этого года увеличилась сразу на 17 процентов и достигла 1,192 миллионов тонн. Что касается крупнейших импортеров украинского ячменя, то Саудовская Аравия сократила поставки почти на тридцать процентов в период с июля по август 2016 года. Несмотря на это, объемы экспорта увеличиваются, и украинские производители находят новые рынки сбыта. Ливия снижает экспорт ячменя из Украина, а Тунис, напротив, увеличивает его, - было отправлено 102 тысячи тонн, в то время, как годом ранее Тунис получил только 27 тысяч тонн.
Также увеличиваются поставки украинского ячменя в другие государства. Турция, ОАЭ, Марокко и Иордания экспортировали намного больше ячменя из Украины по сравнению с прошлым маркетинговым годом. Немного снизились объемы поставок в Китай, но эта страна по-прежнему входит в тройку основных покупателей.
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