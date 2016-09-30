Розенко: Украина не будет платить пенсии Азарову и Януковичу

Виктор Янукович, экс-президент Украины, а также Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины, не смогут получать пенсию в нашей стране. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, сегодня об этом заявил Павел Розенко.
По словам вице-премьер-министра, имеется решение суда, согласно которому действия Пенсионного фонда были признаны незаконными, и нужно решать вопросы о восстановлении выплат Азарову. Розенко заявил, что ПФ подал апелляцию, решение пока не вступило в силу, и киевские власти будут до последнего биться, чтобы ни Янукович, ни Азаров не смогли рассчитывать на какие-то выплаты со стороны Украины. Более того, подчеркнул вице-премьер, никто из правительства Януковича не добьется решения суда о получении пенсии в Украине.
Розенко считает, что, несмотря на постановление суда, у властей есть законные основания, поскольку эти граждане давно уехали из страны и никто не знает, где они сейчас находятся. По мнению вице-премьера, возобновление выплат пенсий этим гражданам возможно лишь в том случае, если они лично посетят любое из отделений ПФ Украины и зафиксируют свое присутствие на территории страны.
Горячая тема: Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter