СММ ОБСЄ скаржиться на обидві сторони конфлікту

В зоні проведення антитерористичної операції дві сторони протистояння не забезпечують безпечний доступ та можливість проводити спостереження виконання мінських домовленостей на трьох ділянках для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це сьогодні, 30-го вересня, під час свого виступу на прес-конференції у Києві повідомив замісник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хуг, інформує replyua.net.
«Ситуація така, що СММ не може отримати гарант безпеки на перебування в трьох зонах безпеки. вся проблема в тому, що обидві сторони конфлікту періодично блокують наш доступ до цих ділянок і не можуть забезпечити безпечне перебування у вищезазначених місцях. Дороги не розміновані», - повідомив він.
Хуг також зазначив, що лише за минули тиждень спеціальній місії спостереження не надали доступ 16 разів. «Переважна кількість з них – це доступ до ділянок, на яких має проходити процес розведення сил та засобів. І це лише одна з форм перешкоджання роботі СММ ОБСЄ. Обидві сторони взяли на себе відповідальність по виконанню певних вимог, але до сьогодні більшість з них не були виконані», - наголосив представник моніторингової місії. Раніше повідомлялося, що 21-го вересня поточного року тристороння контактна група підписала рамкову домовленість про розведення сил та засобів на трьох ділянках по лінії розмежування.
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