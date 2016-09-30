Украинские производители увеличат объемы экспорта в Евросоюз

Члены Еврокомиссии одобрили решение о расширении доступа некоторых групп товаров, произведенных в Украине, на рынок Евросоюза. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства Украины, об этом сегодня заявила Сесилия Мальмстрем, комиссар Евросоюза по вопросам торговли.
По ее словам, Еврокомиссия расширила доступ на европейский рынок некоторых групп украинских товаров, и это было сделано в дополнение к всеобъемлющей и углубленной зоне торговли сроком на три года. В Кабинете министров эту информацию подтвердили, однако пока не сообщили о том, какие товары получили доступ на европейский рынок. Впрочем, документы о расширении списка еще должны подать на рассмотрение в страны, входящие в Евросоюз, а также в Европарламент, и только после этого будет принято окончательное решение.
В ходе встречи Владимир Гройсман и Сесилия Мальмстрем также говорили о проведении совместных переговоров с представителями бизнеса на заседании Совета Ассоциации, которое запланировано в Брюсселе на 19 декабря. Гройсман, в свою очередь, поприветствовал решение о дополнительных торговых преференциях и предложил расширить квоты по некоторым товарам, произведенным в Украине.
Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter