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Украинские производители увеличат объемы экспорта в Евросоюз

Украинские производители увеличат объемы экспорта в Евросоюз
Члены Еврокомиссии одобрили решение о расширении доступа некоторых групп товаров, произведенных в Украине, на рынок Евросоюза. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства Украины, об этом сегодня заявила Сесилия Мальмстрем, комиссар Евросоюза по вопросам торговли.

По ее словам, Еврокомиссия расширила доступ на европейский рынок некоторых групп украинских товаров, и это было сделано в дополнение к всеобъемлющей и углубленной зоне торговли сроком на три года. В Кабинете министров эту информацию подтвердили, однако пока не сообщили о том, какие товары получили доступ на европейский рынок. Впрочем, документы о расширении списка еще должны подать на рассмотрение в страны, входящие в Евросоюз, а также в Европарламент, и только после этого будет принято окончательное решение.

В ходе встречи Владимир Гройсман и Сесилия Мальмстрем также говорили о проведении совместных переговоров с представителями бизнеса на заседании Совета Ассоциации, которое запланировано в Брюсселе на 19 декабря. Гройсман, в свою очередь, поприветствовал решение о дополнительных торговых преференциях и предложил расширить квоты по некоторым товарам, произведенным в Украине.

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29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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