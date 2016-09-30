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В Украине снова подняли вопрос о легализации однополых браков

В Украине снова подняли вопрос о легализации однополых браков
Легализация однополых браков не является популярной темой для дискуссий, и речь идет только о части прав многих людей, однако эту тему могут обсуждать в церковной среде, и, если в Украине разрешат однополые браки, невозможно спрогнозировать, каким будет общественный резонанс.

Как информирует replyua.net, об этом Обозревателю рассказала Оксана Забужко, известная украинская писательница. По ее словам, что касается разрешения на однополые браки, тут даже обсуждать нечего, поскольку речь идет о правах многих граждан, и этих людей надо юридически защищать, надо наделить их равными правами, и такая тема является фальшивой для дискуссии. Забужко отмечает, что тему легализации однополых браков могут обсуждать только представители религиозных конфессий, к примеру, они могут дискутировать о том, могут ли такие люди получать разрешение на церковный брак.

Сейчас в Украине, говорит Забужко, много фейковых новостей, и резонанс в обществе создается искусственным путем, и в нашей стране перекручена шкала, по которой можно понять, чем украинское общество интересуется больше всего. По мнению писательницы, тему однополых браков не обсуждают, и тут нужно только делать свое дело, но делать его правильно.

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29 сен 2016
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