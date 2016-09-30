Угруповання «ДНР» на третьому місці за рівнем насильства у світі

Такі дані дослідження міжнародної компанії «IHS Markit». Тим часом ще в липні 2014 року, після катастрофи рейса MH-17 в небі над Донбасом, президент України Петро Порошенко звернувся до ООН і США із закликом визнати угруповання «ДНР» і «ЛНР» терористичними. Однак до сих пір офіційно такими вони визнані тільки українськими правоохоронними органами та низкою міжнародних неурядових організацій, про це повідомляє Радіо Свобода, передає replyua.net.
Згідно зі статистикою, наведеною міжнародною компанією «IHS Markit», що займається питаннями безпеки, угруповання «ДНР» стоїть на третьому місці за рівнем насильства. Випереджають її тільки «Ісламська держава» і «Джабхат Аль-Нусра». «ЛНР» займає в цьому сумному списку сьоме місце.
За кількістю ж терористичних атак і терористичних загроз угруповання «ДНР» і «ЛНР», згідно з наведеним організацією «IHS Markit» графіком, стоять в одному ряду з «Ісламським державою», «Талібаном», Індійськими маоїстами і африканської «Боко Харам».
На думку луганського журналіста Андрія Діхтяренко, якщо скласти в суму статистику «ДНР» і «ЛНР», то вони вийдуть в світові лідери, поступившись місцем лише сирійським і іракським ісламістам. «Спочатку конфлікт на сході України не проходив як боротьба з терористичними угрупованнями. Незважаючи на те, що ряд українських державних організацій визнали ці угруповання терористичними, світ дуже довго придивлявся. І, на мій погляд, таким важливим переломним моментом став інцидент з рейсом MH-17. На той момент тривало розслідування, не знали, хто за цим стоїть. Вже офіційно визнана вина як мінімум проросійських бойовиків, і вже тим більше участь Росії в цьому інциденті. За фактом, в очах міжнародної спільноти це однозначно теракт», - розповів Андрій Діхтяренко.
Донецький блогер і журналіст Денис Казанський вважає, що визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» терористичними спричинить нові жорсткі санкції проти Росії. Так як ні в кого не викликає сумнівів, що саме вона їх підтримує. «Все це підтверджує те, що «ЛНР» і «ДНР» – це фейкові структури. Ширма, за якою ховається Російська Федерація. Можна навіть провести паралелі, що всі терористичні атаки, які відбуваються на Донбасі – за ними стоїть Росія, Кремль, Москва», - прокоментував Денис Казанський.
Угруповання «ДНР» і «ЛНР», зі свого боку, не перестає звинувачувати в тероризмі Україну. У всіх вибухах і аваріях на підконтрольній їм територіях звинувачують українські диверсійно-розвідувальні групи.
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