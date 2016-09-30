ГПУ вирішує, як назвати злочин "указу Януковича"

Наразі Генеральна прокуратура Україна займається вирішенням питання щодо кваліфікування злочину у вигляді підписання «наказу» колишнім президентом Віктором Януковичем стосовно виведення з під українського громадянства низки прокурорів анексованого Криму. Про це сьогодні, 30-го вересня, на своїй сторінці у соціальні мережі Фейсбук повідомив заступник генерального прокурора України Єнін Євген, передає replyua.net.
«Наразі Генпрокуратури займається вивченням «наказу Януковича», та вибирає кваліфікацію злочину: не можуть вибрати між самовільним присвоєнням повноважень влади, службовою підробкою та державною зрадою», - зазначив він. «Генеральна прокуратура Російської Федерації добряче підставила Віктора Федоровича, надіславши до України копію «наказу президента України», за яким 520-ом прокурорам з окупованого Криму було оформлено вихід з українського громадянства», - додав Єнін.
Як зазначалося раніше, генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що з Генпрокуратури Росії до нього надійшов лист, у якому йдеться про те, що екс-президент України Віктор Янукович вже після того, як його позбавили повноважень, підписав наказ про виведення кількохсот прокурорів з громадянства України.
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