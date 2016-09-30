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Радість Луценка: ГП РФ надала докази по 291 прокурору-зраднику

Радість Луценка: ГП РФ надала докази по 291 прокурору-зраднику
Колишній президент України Віктор Янукович після того, як його було скинуто з посади глави держави декілька разів пробував вивести з громадянства прокурорів, які знаходяться в окупованому Російською Федерацією Криму. Таким чином Україна отримала інформацію по ще 291 зраднику. Про це сьогодні, 30-го вересня, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генпрокурор Юрій Луценко, коментуючи звернення Генеральної прокуратури РФ, передає replyua.net.

«У четвер до мене надійшов лист зі зверненням від керівника Генеральної прокуратури Росії. Виявляється у Москві сильно занепокоєні нашою боротьбою проти прокурорів-зрадників з Криму. Вони мене проінформували про те, що навесні 2014 року на території Ростова Янукович підписав наказ про виведення з громадянства України 590 прокурорів», - повідомив Луценко.

«Завдяки нашим колегам з Росії українські правоохоронці отримали 100 відсоткові докази вини 229-тьох колишній прокурорів, які вже були повідомлені про підозру. В той самий час ми отримали достатню кількість інформації ще по 291-му зраднику України. Виходячи з цього я не міг вчинити інакше, як відправити назад у Росію подяку за надану інформацію», - заявив він. «Уникнувши суду, Янукович намагається піднятися в очах кримінального світу. Від простого баклана він намагається вирости до козиря. Проте щоб справами займатися, потрібно думати головою! На справжньому президентському наказі крім підпису має бути Державна печатка! Але Вітя просто забув її прихопити, коли тікав під крило Росії», - додав Луценко.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
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29 сен 2016
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