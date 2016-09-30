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Терористи відкривають вогонь в зонах розведення сил - Муженко

Терористи відкривають вогонь в зонах розведення сил - Муженко
Проросійські бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню в зонах, які були встановлені рамковою угодою щодо розведення сил. Про це повідомив головнокомандувач Генерального штабу Міноборони України Віктор Муженко під час зустрічі з головним замісником керівника СММ ОБСЄ Олександром Хугом, інформує прес-центр міністерства, передає replyua.net.

«Ми поважаємо та цінуємо всі дії та кроки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ по досягненню миру на окупованій території Донбасу. Проте водночас дотримання домовленостей щодо відведення сил від ліні розмежування можливе лише за умови повного припинення вогню», - наголосив він.

«Українська сторона чітко дотримується вимог припинення вогню. Проте проросійська сторона, навіть на тих територіях, де мають відводитися війська, продовжує відкривати вогонь та проводити провокації», - зазначив Муженко. Як відомо, 21-го вересня у Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. В результаті зустрічі було домовлено припинити вогонь та відвести військові сили у трьох населених пунктах: Станиця Луганська, Золоте та Петровське. Угода набула чинності з 22-го вересня. Вона має бути виконана на протязі 13-ти діб за умови, якщо 7 діб буде повністю виконуватися режим «тиші».

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29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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