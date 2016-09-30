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Тука пропонує знизити рівень вимог до людей, які перетинають лінію розмежування

Тука пропонує знизити рівень вимог до людей, які перетинають лінію розмежування
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій вважає за потрібним відкрити дозвіл для переправи через лінію розмежування будь-якій фізичній особі вантаж від 200 кілограм. Про це під час розмови з кореспондентами розповів замісник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає replyua.net.

«Згідно з нинішніми правилами, будь-яка людина має право перевозити з собою вантаж до 50 кг, вартість якого не перевищує 10 тисяч гривень. У міністерстві таке обмеження вважають неоправданим і ми пропонуємо змінити це обмеження та дозволити людям перевозити щонайменше 200 кілограм», - заявив він.

В той самий час Тука зазначив, що перелік речей, який можна чи не можна перевозити через лінію розмежування, визначає Служба безпеки України. Вона ж і розпоряджається дозволами на перевезення. «Але якщо людина бажає взяти з собою воду, зошити та ручки, то яким боком тут має займатися СБУ? Це вже питання Міністерства економіки та торгівлі. Силовики мають регулювати перевезення виключно товарів подвійного застосування, а їх, повірте мені, дійсно вистачає. І тоді СБУ буде діяти в рамках своєї компетенції», - наголосив Тука. Також він додав, що на сьогоднішній день спільної мови в цьому питанні досягти не вдається.

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29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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