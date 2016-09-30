Юрист: против Украины начали подавать иски родственники погибших пассажиров рейса МН17

Родственники пассажиров рейса МН17, разбившегося на Донбассе, начали подавать иски в суд, и всего подано несколько десятков исков, и четыре из них против Украины. Как передает replyua.net, об этом рассказала Анна Маляр, юрист-криминолог, в эфире программы «Право на власть», которая транслировалась на канале 1+1.
По словам юриста, родственники подали больше тридцати исков. Из них четыре иска против Украины, с десяток исков против производителя Боинга и «Малайзийских авиалиний», а также 18 исков против Игоря Гиркина, бывшего главаря боевиков. Маляр отметила, что, учитывая всю сложность и многообразие поданных исков, становится почти нереально определить тех, кто действительно виновен в крушении лайнера. Виноватым можно считать лишь одного человека, который целился в Боинг, и это на данный момент, считает юрист. Косвенные виновники этого преступления тоже имеются, и Украина присутствует в этом списке, о чем свидетельствуют иски родственников, уверена Маляр.
Также она не исключает, что иски против Украины были поданы по вине России, а, точнее, РФ в этом замешана. Один из таких исков подала гражданка Германии, которая является русской по национальности. Адвокатом по всем четырем искам выступает немецкий юрист, несколько лет работавший советником российского правительства.
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