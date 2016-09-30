Пономарь: исторический день для Украины

На календаре пятница, и сегодня завершается очень сильная рабочая неделя. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, сегодня для Украины исторический день - все ждали его с большим нетерпением, поскольку 30 сентября стартует судебная реформа, давно назревавшая и такая важная для нашей страны. Также, отмечает Пономарь, вчера были уволены судьи. Нужно выразить поддержку крымскотатарскому народу, пишет эксперт, - это связано с закрытием Меджлиса сталинским методом. Из международных новостей нужно отметить событие в Швеции – власти страны объявили, что в Швеции будет введена общая воинская повинность, и уже с 2018 года она коснется представительниц слабого пола. Еще одна позитивная новость вчера пришла из Канады, отмечает Пономарь.
Власти этой страны одобрили крупный проект строительства большого терминала по сжижению природного газа, и он появится в Британской Колумбии. Стало известно, что на эти цели правительство планирует выделить больше одиннадцати миллиардов канадских долларов. Британская Колумбия является самой западной из всех провинций Канады.
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