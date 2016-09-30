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Пономарь: исторический день для Украины

Пономарь: исторический день для Украины
На календаре пятница, и сегодня завершается очень сильная рабочая неделя. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, сегодня для Украины исторический день - все ждали его с большим нетерпением, поскольку 30 сентября стартует судебная реформа, давно назревавшая и такая важная для нашей страны. Также, отмечает Пономарь, вчера были уволены судьи. Нужно выразить поддержку крымскотатарскому народу, пишет эксперт, - это связано с закрытием Меджлиса сталинским методом. Из международных новостей нужно отметить событие в Швеции – власти страны объявили, что в Швеции будет введена общая воинская повинность, и уже с 2018 года она коснется представительниц слабого пола. Еще одна позитивная новость вчера пришла из Канады, отмечает Пономарь.

Власти этой страны одобрили крупный проект строительства большого терминала по сжижению природного газа, и он появится в Британской Колумбии. Стало известно, что на эти цели правительство планирует выделить больше одиннадцати миллиардов канадских долларов. Британская Колумбия является самой западной из всех провинций Канады.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
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29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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