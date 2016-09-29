За що в Україні заборонили «С добрым утром, малыши»?



Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила трансляцію на території України низки телевізійних каналів, що знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації – відповідну інформацію оприлюднено на офіційному сайті державного органу, - про це



Так, на своєму засіданні, яке відбулось сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, члени Ради проголосували за вилучення із Переліку іноземних програм телеканалів «Соmedy TV», «Наш футбол» та «Карусель». Відповідно, ретрансляція названих телевізійних каналів на території України заборонено. Так, телеканал «Наш футбол» порушив правила розміщення реклами комерційного змісту, визначені статтею тринадцятою ЗУ «Про рекламу». Канал «Соmedy TV», як виявилось, зупинив своє мовлення ще першого вересня 2014 року, тому залишати його в переліку немає жодного сенсу.



Дитячий канал «Карусель» теж порушував правила демонстрації комерційної реклами. Проте, основною причиною для заборони його ретрансляції стало те, що у програмі «С добрым утром, малыши!» у категорії «Погода» було продемонстровано віртуальну карту суб'єктів Російської Федерації з включенням до їх переліку окупованого Кримського півострова. З огляду на те, що відповідно до статті двадцять восьмої ЗУ «Про інформацію», інформація не повинна використовуватись для закликання до порушення територіальної цілісності України, Рада назвала показ такої карти правопорушенням.



Горячая тема: Новый рейтинг Клинтон и Трампа после дебатов Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила трансляцію на території України низки телевізійних каналів, що знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації – відповідну інформацію оприлюднено на офіційному сайті державного органу, - про це інформує replyua.net Так, на своєму засіданні, яке відбулось сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, члени Ради проголосували за вилучення із Переліку іноземних програм телеканалів «Соmedy TV», «Наш футбол» та «Карусель». Відповідно, ретрансляція названих телевізійних каналів на території України заборонено. Так, телеканал «Наш футбол» порушив правила розміщення реклами комерційного змісту, визначені статтею тринадцятою ЗУ «Про рекламу». Канал «Соmedy TV», як виявилось, зупинив своє мовлення ще першого вересня 2014 року, тому залишати його в переліку немає жодного сенсу.Дитячий канал «Карусель» теж порушував правила демонстрації комерційної реклами. Проте, основною причиною для заборони його ретрансляції стало те, що у програмі «С добрым утром, малыши!» у категорії «Погода» було продемонстровано віртуальну карту суб'єктів Російської Федерації з включенням до їх переліку окупованого Кримського півострова. З огляду на те, що відповідно до статті двадцять восьмої ЗУ «Про інформацію», інформація не повинна використовуватись для закликання до порушення територіальної цілісності України, Рада назвала показ такої карти правопорушенням.