валюта
СпецтемаОлександр Сотник: Ще одна неприємна новина для Кремля

Експерти спрогнозували курс валют до кінця року

Експерти спрогнозували курс валют до кінця року
В наступному місяці можливі зміни курсу гривні будуть незначними. Як повідомляє replyua.net, про це розповідають економічні експерти. Зокрема, за словами експерта Жолудя Олександра, національна валюта може лише дещо впасти на Міжбанківських валютних торгах.

«До початку наступного року ціна за 1 долар США може сягнути максимум 27-ми гривень. Це відносно невелике коливання, враховуючи минулорічні показники за аналогічний період. Отже це не може сильно загрожувати економічному становищу в Україні, і зокрема, впливати на підвищення цін промислових товарів та житлово-комунальних послуг», - зазначив він.

За словами експерта, таке відхилення зумовлене збільшенням імпорту в холодний період року, а це і вугілля і природний газ для забезпечення тепла взимку. «Більше ніякі чинники не зможуть впливати на національну валюту. Єдине, що може кардинально змінити ситуацію – це перемога на президентських виборах у Сполучених Штатах Дональда Трампа», - наголосив Жолудь. Такої ж самої думки притримуються і інші експерти, зокрема і економіст Павло Мельник, який вважає, що ціна за 1 долар не збільшиться більш ніж на 1% до кінця поточного року. Також він переконаний, що на це не можуть вплинути ніякі чинники.

Горячая тема: Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 сен 2016
10921

Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України

У сьогоднішнього вердикті по Боїнгу є ще одна важлива сторона. Це по суті міжнародне визнання факту російської військової агресії проти України. І це є може стати переломним моментом у війні з

28 сен 2016
7474

Манн: Более 400 исков, поданных против Украины, будут отозваны и перевалятся на Россию

Израильский эксперт Соломон Манн считает, что, благодаря вердикту Комиссии по сбитому Боингу более 400 исков уже поданных в разных странах мира против Украины, скорее всего не будут приняты к


Свежие новости

Демократія по-російськи: глави муніципалітетів Свердловської області поплатились за низьку підтримку ЄдРо

Експерти спрогнозували курс валют до кінця року

Пришло время Сытнику определиться: либо работа в НАБУ – либо решение собственных амбиций – эксперт

МЗС називає знущанням заборону РФ на діяльність Меджлісу в Криму

На Росію чекає новий пакет санкцій

Росіянин зарізав чоловіка, який відмовився з ним поговорити на зупинці автобуса

РФ вважає, що опозиція в Сирії - це американські терористи

В Киргизии будет проведен референдум об изменении Конституции

Нацполіція просить Німеччину допомогти у розслідуванні справи вбивства Шеремета

РФ каже, що результати розслідування по МН17 - підробка

Представники обмінників скаржаться на збільшення фальшивої валюти

Князевич раскрыл секрет фарса под название «внеочередное заседания Рады по увольнению судей»

Порошенко та Меркель знову переговорили по телефону

У Росії заборонили Меджліс

Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Президент Порошенко звільнив Царевич

В центре Киева могут образоваться новые острова

МВС передає до НАБУ оригінали документів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Индия начинает поставки дизельного топлива в Украину

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в Украине

 Новости за день