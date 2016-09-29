Експерти спрогнозували курс валют до кінця року

В наступному місяці можливі зміни курсу гривні будуть незначними. Як повідомляє replyua.net, про це розповідають економічні експерти. Зокрема, за словами експерта Жолудя Олександра, національна валюта може лише дещо впасти на Міжбанківських валютних торгах.
«До початку наступного року ціна за 1 долар США може сягнути максимум 27-ми гривень. Це відносно невелике коливання, враховуючи минулорічні показники за аналогічний період. Отже це не може сильно загрожувати економічному становищу в Україні, і зокрема, впливати на підвищення цін промислових товарів та житлово-комунальних послуг», - зазначив він.
За словами експерта, таке відхилення зумовлене збільшенням імпорту в холодний період року, а це і вугілля і природний газ для забезпечення тепла взимку. «Більше ніякі чинники не зможуть впливати на національну валюту. Єдине, що може кардинально змінити ситуацію – це перемога на президентських виборах у Сполучених Штатах Дональда Трампа», - наголосив Жолудь. Такої ж самої думки притримуються і інші експерти, зокрема і економіст Павло Мельник, який вважає, що ціна за 1 долар не збільшиться більш ніж на 1% до кінця поточного року. Також він переконаний, що на це не можуть вплинути ніякі чинники.
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