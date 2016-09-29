МЗС називає знущанням заборону РФ на діяльність Меджлісу в Криму

Міністерство закордонних справ України вважає, що рішення Верховного суду Росії щодо заборони діяльності Меджлісу у Криму – це знущання над організацією та кримськотатарським народом. Про це сьогодні, 29-го вересня, повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, повідомляє «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.
«По суті, забороняючи діяльність головного представницького органу кримських татар за вигаданими причинами (нібито борючись проти екстремізму), це відверте блюзнірство кримських окупантів над правами кримськотатарського народу», - заявила вона. Водночас Беца зазначила, що дане рішення російського суду було цілком очевидним. Російська Федерація продовжує вести свою окупаційну політику проти кримського народу, насаджаючи свій «руський мир».
«За ввесь період анексії українського півострова країною-агресором, а це вже понад два роки, регулярно порушуються права та свободи людей у Криму», - підкреслила спікер МЗС. В той самий час вона повідомила, що Міністерство закордонних справ закликає всіх світових партнерів до підвищення тиску на Росію з метою забезпечення дотримання прав людей у Криму. Відомство хоче, щоб Росія надала вільний доступ до окупованого півострова, зокрема для СММ ОБСЄ.
Горячая тема: Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter