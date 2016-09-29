Нацполіція просить Німеччину допомогти у розслідуванні справи вбивства Шеремета

Національна поліція України звернулася до американського ФБР з проханням прискорити процес проведення експертиз щодо загибелі журналіста Павла Шеремета, те звернулася до німецьких колег, закликаючи про допомогу. Про це сьогодні, 29-го вересня, розповіли представники поліції журналістам УП, передає replyua.net.
«Наразі у нас є готовий лист-звернення до ФБР Сполучених Штатів, у якому ми просимо прискорити процес проведення аналізів зібраних матеріалів по справі вбивства Павла Шеремета», - повідомили поліцейські. В той самий час правоохоронці також розповіли, що вони вже звернулися до Німеччини з проханням про допомогу у розслідуванні даного кримінального провадження. Більше ніякої інформації Нацполіція журналістам не надала.
Як зазначалося раніше, зранку 20-го липня поточного року у центрі Києва пролунав сильний вибух – підірвали автомобіль одного з керівників «Української правди» Олени Притули. На той момент за кермом знаходився її громадянський чоловік Павло Шеремет, який загинув в результаті цього вибуху. Сама Притула, яка знаходилася на задньому сидінні автомобіля не постраждала. У правоохоронців існує декілька основних версій вбивства Шеремета, серед яких – професійна журналістська діяльність.
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