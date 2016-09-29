Представники обмінників скаржаться на збільшення фальшивої валюти

Небанківські фінансові організації, які займають обміном валют, повідомляють про стрімке збільшення кількості фальшивих грошей в готівковому обігу. Серед несправжніх грошей знаходяться доларові купюри та євро. Про це у соціальні мережі Фейсбук розповідає прес-центр Національного банку України, передає replyua.net.
Представники небанківських установ скаржаться на приплив фальшивої валюти. «Нові підробки мають настільки високу якість виготовлення, що їх важко відрізнити від оригіналів навіть на спеціальному обладнанні в пунктах обміну», - кажуть у НФО. Також під час загальної наради Нацбанку та інших учасників валютного ринку в черговий раз зауважили, що скасування 2 відсоткового збору до Пенсійного фонду України забезпечить зниження рівня використання так званого «чорного валютного ринку». У свою чергу представники Нацбанку заявили, що основну кількість порушень щодо надходження фальшивих купюр представники небанківських фінустанов можуть усувати самостійно. Також НБУ наголосив, що у НФО часто порушуються правила обміну, зокрема недобросовісні працівники самі власноруч вписують до чеків той курс, який їм заманеться. Також Національний банк нагадав про відсутність у касирів необхідного набору документів, які засвідчують легальність їхньої роботи.
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