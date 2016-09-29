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Порошенко та Меркель знову переговорили по телефону

Порошенко та Меркель знову переговорили по телефону
Німецька влада повідомила про свою готовність надати лікування для замісника глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Про це сьогодні, 29-го вересня, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної телефонної розмови з президентом Петром Порошенко, інформує пре-центр президента України, передає replyua.net.

Вона сказала, що Німеччина готова надати необхідну медичну допомогу для заступника голови Меджлісу Ільмі Умерову. «В той самий час Ангела Меркель ще раз зазначила, що українська сторона виконує всі необхідні умови для отримання безвізового режиму з Європейським союзом», - наголошується у інформаційному листі.

Також Меркель висловила свої співчуття з нагоди 75-ї річниці трагедії у Бабиному Яру, жертв якої сьогодні вшановують по всій Україні. «В ці жалобні дні ми підтримуємо вас», - сказала вона. Водночас зі свого боку Петро Порошенко повідомив німецькому канцлеру про всі випадки порушення режиму припинення вогню, які допускають терористи на сході України всупереч домовленостей тристоронньої контактної групи. Також президент додав про те, що необхідно забезпечити безперешкодний допуск спостерігачів ОБСЄ до окупованих частин Донбасу.

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