Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать неожиданное заявление о том, что ракета с «Бука» могла быть выпущена случайно. О ходе расследования в эфире Громадського радио рассказал аналитик Дмитрий Снегирев.
«У меня не было иллюзий относительно результатов и выводов комиссии, потому что на следующий день после этой трагедии тогдашним председателем СБУ Валентином Наливайченко была обнародована информация о виновниках происшествия и место, с которого было пущено ракету. Более того, для широкой общественности был обнародован радиоперехват боевиков, подтверждающий пуск ЗРК «Бук». Негативные эмоции у меня вызвало только то, что голландцы затянули расследование этого дела на 2 года, тогда как специальные службы Украины, проявив максимум профессионализма, уже на следующий день дали четкую картину трагедии, которая случилась в небе над Донецкой областью», – рассказал аналитик.
По его словам, только после заявления украинских спецслужб началось расследование международных организаций. Это был довольно тщательный анализ, занял много времени. В свое время озвучивались конспирологические версии российской стороны о возможной причастности украинской стороны к сбиванию «Боинга». Выдвигалась версия о украинском самолета – якобы после того, как «Боинг» вошел в небо над Донбассом, украинский самолет, который был причастен к сбиванию, поднялся в воздух. За 2 дня до обнародования результатов работы международной следственной комиссии состоялась пресс-конференция официальных представителей Минобороны РФ, на которой российская сторона фактически опровергла свою же информацию. Более того, они передали международной следственной комиссии данные с радаров, какие свидетельствуют о том, что посторонних воздушных судов в этот момент не было. Это наглядное свидетельство того, что Российская Федерация 2 года манипулировала мнением международного сообщества. Эта реакция вызвала непонимание со стороны постоянного представителя США при ООН. Пауэр заявила о том, что такая реакция российской стороны свидетельствует о том, что и присутствие российских войск на временно оккупированных территориях, которое Россия отрицает, также подтверждается.
По словам аналитика, все мы помним, как Россия говорила об украинском штурмовике Су-25, тогда как даже российские пилоты сказали, что Су-25 – тяжелый штурмовик, который не может подняться на высоту авиалайнеров. Тогда они забросили информацию о том, что это был Ми-29. Была версия о том, что это был украинский «Бук», но эта версия также опровергнута международной следственной комиссией, которая четко подтвердила маршрут передвижения «Бука». «Бук» был завезен с территории РФ. На территорию Российской Федерации он и вернулся. Также было четко выявлено место пуска ракет с «Бука» - недалеко от города Снежное. Это позволяет говорить о том, что боевики Российской Федерации имеют непосредственное отношение к этой трагедии, подчеркнул Дмитрий Снегирев.
«Все мы помним, как в Фейсбуке Гиркин тогда написал: «Еще одна украинская птичка долеталась». Когда стало понятно, что это не победа русского оружия, а акт международного терроризма, господин Гиркин удалил этот пост. Но скриншоты не горят. Кроме того, радиоперехват позволяет установить круг виновных. Это не те 100 человек, которые были очерчены следственной комиссией. Есть персоналии. По большому счету, целью был даже не «Боинг». Заявления Наливайченко свидетельствуют о том, что команда боевикам была дана на уничтожение воздушного судна, принадлежащего аэрофлоту. Если бы было сбито это судно, это стало бы поводом для РФ обвинить Украину в факте международного терроризма и начать открытый вооруженный конфликт», – сообщил аналитик Дмитрий Снегирев.
Недавние заявления российской компании «Алмаз-Антей» свидетельствует о том, что в России сейчас ищут новые пути отхода. Эта же компания заявила о том, что в украинской стороны нет фактических доказательств пересечения условной линии разграничения российским «Буком». Если международной следственной комиссией обнародован маршрут передвижения «Бука» и, более того, называется марка машины, которой он транспортировался, такие заявления российской стороны свидетельствуют о том, что они ищут пути для отступления, считает эксперт.
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