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Президент Порошенко звільнив Царевич

Президент Порошенко звільнив Царевич
Президент України Петро Порошенко підписав наказ про звільнення судді Печерського районного суду Києва Царевич Оксани. Про це сьогодні, 29-го вересня, розповів спікер президента України Цеголко Святослав на своєму Фейсбуці, передає replyua.net.

У повідомленні йдеться, що Царевич було звільнено у зв’язку з порушенням суддівської присяги. «Це не стало сюрпризом. Президент Порошенко своїм наказом звільнив суддю Царевич, яка займалася переслідуванням активістів «Автомайдану». Відповідне рішення президент ухвалив сьогодні, відразу ж після того, як всі необхідні документи були передані з ВРЮ», - зазначив Цеголко.

Вища рада юстиції після розгляду дисциплінарної справи, яка була порушена проти судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, вирішила внести подання на ухвалу про звільнення вищевказаної судді з посади до президента. У поданні вказується, що дії судді Царевич проти декількох активістів «Майдану» несуть яскраво виражений скомпрометований характер. Серед порушень Царевич називають протиправні вчинки проти свободи та прав громадян України, нечесне суддівське рішення, яке порушує законодавство України. У ВРЮ переконані, що дана особа порушувала присягу.

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