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МВС передає до НАБУ оригінали документів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

МВС передає до НАБУ оригінали документів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів
Міністерство внутрішніх справ України передає до Національного антикорупційного бюро оригінали «чорної бухгалтерії» партії Януковича. Про це сьогодні, 29-го вересня, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив очільник МВС Арсен Аваков, передає replyua.net.

«Сьогодні Міністерство внутрішніх справ передає до НАБУ декілька листів оригіналів «тіньової бухгалтерії» Партії регіонів», - написав він. «Наразі дуже важливим залишається питання чищення та звільнення української політики», - наголосив Аваков.

Водночас міністр внутрішніх справ не повідомив, звідки у його відомства взялися дані папери. Також він додав фото, на якому знаходяться чотири аркуші з документації, на яких розміщені підписи за отримані гроші за 2012 рік. Як зазначалося раніше, наприкінці травня поточного року депутат Верховної Ради від Блока Петра Порошенка Сергій Лещенко опублікував дані, які доводять факт фінансування партією Януковича діяльності «Комуністичної партії України», партії «Наша Україна» та Центральної виборчої комісії у 2012 році. Він також заявив, що керівниками фінансових операцій в Партії Регіонів були Геллер Євген та колишній народний депутат Віталій Калюжний.

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