Индия начинает поставки дизельного топлива в Украину

Одесский порт «Южный» принял шесть тысяч тонн дизельного топлива, которое отправила в Украину индийская компания Альянс Энерго Трейд. По информации replyua.net со ссылкой на OilNews, индийское дизельное топливо отвечает всем требованиям качества – зимняя марка имеет показатель предельной фильтруемости до 22 градусов ниже нуля. Накануне в крупном опте дизельное топливо производства Индии продавалось по двадцать тысяч гривен за тонну.
Реализацию топлива будут проводить со станции «Береговая». Как стало известно, в самое ближайшее время индийская компания должна выйти на рынок мелкооптовых продаж именно с таким ресурсом. Впрочем, Индия уже не первый раз поставляет топливо в Украину, однако это делали другие компании. К примеру, летом текущего года компания «Элемент» поставила 18 тысяч тонн, в три этапа по 6 тысяч тонн, и последняя отгрузка была несколько дней назад. Альянс Энерго Трейд является одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов.
За первые восемь месяцев этого года компания отправила за границу около 76 тысяч тонн топлива, а в Украину поставки начались в прошлом году. Поставки дизельного топлива морскими путями начали осуществляться после прекращения импорта российского топлива по железной дороге.
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