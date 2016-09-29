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Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в Украине

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в Украине
Единственным продуктом, на который в ближайшее время цена снизится, станет гречка, все остальное будет дорожать. Как передает replyua.net, об этом заявил Алексей Дорошенко, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. По словам эксперта, в первую очередь, подорожание коснется овощной продукции, в частности, овощей, входящий в так называемый набор для борща.

Также будут дорожать хлеб, молочные продукты и мясо, считает Дорошенко. Гречка продолжит дешеветь лишь потому, что скоро появится продукт с нового урожая, а ранее греча подорожала в четыре раза, и естественно, поставщики накрутили цену. Впрочем, отметил эксперт, овощи будут дорожать медленно, в отличие от прошлого года, когда цены взлетели на 70 процентов за непродолжительное время. Из-за сезонного фактора в Украине продолжит повышаться стоимость молочной продукции.

На мировом рынке мясо дорожает давно, и, следовательно, украинские производители тоже будут вынуждены поднять цены, заявил эксперт. Выросли мировые цены на зерно, и скоро из-за этого подорожают макароны, мука и хлеб. Дорошенко не исключил, что совсем скоро произойдет резкий скачок цен на сахар и подсолнечное масло.

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