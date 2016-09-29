Украинские предприятия наращивают производство сахара

По данным пресс-службы ассоциации «Укрцукор», по состоянию на конец сентября украинские предприятия произвели больше 318 тысяч тонн сахара с начала текущего года.
Как информирует replyua.net, с начала нового производственного сезона в Украине производители смогли переработать порядка двух миллионов 276 тысяч тонн сахарной свеклы. В середине сентября в Киевской области начало работать еще одно предприятие по производству сахара – Шамраевский сахарный завод. В пресс-службе Ассоциации сахаропроизводителей Украины отметили, что это предприятие было основано еще в 1848 году, однако долгие годы не работало в полную мощность. В настоящий момент на заводе перерабатывают порядка 2,4 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки.
В прошлом году предприятию удалось произвести почти 16 тысяч тонн сахара. Напомним, что ранее в ассоциации заявили о том, что урожай сахарной свеклы в этом году будет небольшим из-за засушливой и жаркой погоды. По состоянию на 10 сентября средний вес корня свеклы составлял только 507 граммов, однако эти показатели немного лучше прошлогодних, когда вес корня был меньше 450 граммов.
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