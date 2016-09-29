валюта
СпецтемаПавло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Промышленность Украины выходит из кризиса

Промышленность Украины выходит из кризиса
В Министерстве торговли и экономического развития дали прогноз по росту промышленности в Украине в текущем году. Как сообщает replyua.net, в ведомстве обнародовали новые данные, согласно которым в 2016 году украинская промышленность вырастет на 1,2 процентов. В сообщении Минэкономразвития отмечается, что восстановление инвестиционного и внутреннего спроса поможет компенсировать действия многих сдерживающих развитие факторов, к примеру, введенные ограничения со стороны России.

Кроме того, главную роль в развитии промышленной отрасли Украины может сыграть и тот факт, что в настоящий момент ситуация на мировых товарных рынках резко ухудшается – падают цены на минеральные удобрения, железную руду и нефть, что в конечном итоге приведет к замедлению развития промышленности. Помимо этого, негативно может повлиять и ухудшение транспортного сообщения в восточных регионах Украины. Напомним, что ранее стало известно о нескольких крупных проектах.

К примеру, Дженерал Электрик анонсировал производство железнодорожных локомотивов в Украине, а предприятие «Проминь» в Тернополе получило возможность инвестировать в производство и восстанавливать мощности. «Проминь» входит в структуру «Укроборонпрома».

Горячая тема: Березовец: дальнейшая судьба России будет определена уже сегодня
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

ВРУ звільнила ряд суддів. "Опоблок" протестує

После анонсирования развода Джоли прячется от журналистов и не выходит на связь

Російські експерти вважають взаємні звинувачення Росії і США нормальним процесом дипломатії під час Холодної війни

Промышленность Украины выходит из кризиса

Ми маємо пам'ятати до чого призводить антисемітизм - Порошенко

Портников: Путин и та самая красная линия

Акція протесту проти заборони Меджлісу в Києві

Пожар в школе Печерского района Киева

Обвинительный акт России – немалая заслуга украинской дипломатии и лично Порошенко – политолог

Рада не дає очікуваних результатів

Кто бы и что не говорил, а международный трибунал России обеспечен – экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ

Крымский бандеровец: получены новые заказные письма счастья

Гривня буде залишатися стабільною - Гонтарева

Генпрокуратура Кіпру спростувала інформацію щодо організатора проведення зустрічі з Луценком

Казанский: Запад признал военную агрессию РФ в Украине

Радзиховский: ничего нового мы не узнали

Держдеп США пригрозив Росії терактами і військовими втратами через Сирію

Рынок труда Днепропетровска

Макаревич: телеканалы РФ накручивают россиян

Если ВСУ покинут Станицу, Счастьенская ТЭС окажется в серой зоне, – Веригина

 Новости за день