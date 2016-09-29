Промышленность Украины выходит из кризиса

В Министерстве торговли и экономического развития дали прогноз по росту промышленности в Украине в текущем году. Как сообщает replyua.net, в ведомстве обнародовали новые данные, согласно которым в 2016 году украинская промышленность вырастет на 1,2 процентов. В сообщении Минэкономразвития отмечается, что восстановление инвестиционного и внутреннего спроса поможет компенсировать действия многих сдерживающих развитие факторов, к примеру, введенные ограничения со стороны России.
Кроме того, главную роль в развитии промышленной отрасли Украины может сыграть и тот факт, что в настоящий момент ситуация на мировых товарных рынках резко ухудшается – падают цены на минеральные удобрения, железную руду и нефть, что в конечном итоге приведет к замедлению развития промышленности. Помимо этого, негативно может повлиять и ухудшение транспортного сообщения в восточных регионах Украины. Напомним, что ранее стало известно о нескольких крупных проектах.
К примеру, Дженерал Электрик анонсировал производство железнодорожных локомотивов в Украине, а предприятие «Проминь» в Тернополе получило возможность инвестировать в производство и восстанавливать мощности. «Проминь» входит в структуру «Укроборонпрома».
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