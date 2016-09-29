Ми маємо пам'ятати до чого призводить антисемітизм - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в сучасному українському суспільстві місця для антисемітизму не має бути. Про це він розповів у столиці 29-го вересня під час свого виступу на презентації фільму про трагедію в Бабиному Яру, інформує replyua.net.
В той самий час глава держави зазначив, що Меморіал Голокосту в Бабиному Яру в Києві має бути тим місцем, де буде вшановуватися пам'ять всіх українців незалежно від національності. «Ми маємо поважати один одного. Саме в цьому єдність нашої держави», - зазначив Порошенко.
«На сьогоднішній день ми будуємо вільну державу, у якій місця антисемітизму немає. Давайте будемо пам’ятати про те, що наша сила тільки у єдності. Це наш ключ бо процвітання та перемог у майбутньому», - наголосив президент. Порошенко також підкреслив, що важливим залишається пам’ятати про Голокост і його криваві події. Ця подія повинна завжди бути у наших головах та нагадувати нам про страшні наслідки, до яких призводить ненависть, расизм та фанатизм. У вересні 41-го року минулого сторіччя до Києва вторглися німецькі загарбники. Через кілька днів на вулицях міста з’явилися плакати з закликами до євреїв з’явитися до окупантів. А вже наступного дня почалися перші розстріли. За різними даними за час Голокосту в Бабиному Яру було вбито від 100 до 200 тисяч людей, серед яких євреї, люди інших національностей, представники ОУН-УПА та червоноармійці.
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